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18:41, 16 мая 2025Мир

Мединский высказался о важности переговоров с Украиной

Мединский: На переговорах было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На переговорах было важно напомнить Украине о договоренностях в Гомеле и Стамбуле, достигнутых в 2022 году. Такое заявление сделал глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля», — отметил руководитель делегации России.

Мединский напомнил, что Киев тогда не согласился и следующий этап договоренностей проходил в Стамбуле.

Ранее в Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Они продлились почти два часа.

По итогам встречи стороны договорились провести большой обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обменяться в письменной форме своим видением возможного полного прекращения огня на Украине.

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