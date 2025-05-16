Мирошник оценил подготовку России к переговорам с Украиной в Турции

Посол Мирошник: Россия сделала все для организации переговоров с Украиной

Россия сделала все для организации переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако РФ не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Накануне Мирошник заявил, что с подходами Москвы несовместима позиция Киева, согласно которой обсуждать в Стамбуле можно лишь перемирие. По словам посла, РФ неоднократно сообщала, что «режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

«Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента — это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали все, что должны были сделать на данный момент», — подчеркнул Мирошник.

Российская сторона инициировала, подготовили переговорную площадку, выставила компетентную, полномочную группу переговорщиков. Также Москва имеет свои предложения, описанные в документальном формате, добавил посол.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что глава РФ Владимир Путин продемонстрировал высший класс при подготовке к переговорам с украинской стороной в Стамбуле. При этом украинская сторона не выразила ни малейшего желания заняться поиском решения проблемы, посетовал он.