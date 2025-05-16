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05:53, 16 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе высмеяли одну привычку Зеленского

Аналитик Кошкович высмеял привычку Зеленского постоянно жаловаться
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Венгерский аналитик Золтан Кошкович после встречи президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом высмеял привычку украинского политика постоянно жаловаться. Соответствующий пост появился на странице эксперта в социальной сети X.

«Нытье — блестящая стратегия», — сыронизировал аналитик.

Ранее Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с Зеленским. Он напомнил, что на прошлой неделе также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним шаги, которые страны могли бы предпринять, чтобы остановить конфликт.

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