Названы планы Трампа после визитов в страны Персидского залива

Reuters: Трамп вернется в США после турне по странам Персидского залива

Президент США Дональд Трамп намерен вернуться в Вашингтон после визитов в страны Персидского залива. О планах американского лидера сообщает Reuters.

«Я возвращаюсь домой после турне по Персидскому заливу», — передает агентство слова Дональда Трампа.

Так президент США не стал дожидаться результатов прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, которые запланированы на сегодня. Тем не менее Дональд Трамп подчеркнул готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, «как только мы сможем это организовать».

Ранее американский лидер указывал, что не планирует посещать Турцию во время российско-украинских контактов. Об этом он рассказал, находясь с визитом в ОАЭ.