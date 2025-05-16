Одна страна предложила России поучаствовать в нефтегазовой разведке

Индия предложила России участие в нефтегазовой разведке на ее территории

Власти Индии предлагают российским энергетическим компаниям поучаствовать в нефтегазовой разведке. Об этом заявил министр нефти и газа азиатской страны Хардип Сингх Пури, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о возможности бурения в осадочных бассейнах на площади в 200 тысяч квадратных километров. Индия, отметил Пури, заинтересована в сотрудничестве в этой сфере с иностранными партнерами, включая российских. «Эти площади открыты для всех компаний», — резюмировал министр.

Власти Индии в целом заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций, в том числе в энергетической сфере. Он отдельно подчеркнул растущую роль нефтехимического сырья для мировой экономики. «Нам важно пробуждать интерес и вовлекать новых участников (в нефтегазовую разведку — прим. «Ленты.ру»). Поэтому мы будем искать возможности сотрудничества в этой сфере», — заключил Пури.

После ввода масштабных западных санкций против российского топливно-энергетического комплекса отечественные экспортеры стали активно диверсифицировать маршруты экспорта сырья. Одним из главных покупателей нефти РФ наряду с Китаем стала Индия. Однако из-за ужесточения ограничений США нефтеперерабатывающие заводы азиатской страны начали искать способы увеличить закупки в других странах. В итоге в феврале 2025-го экспорт российского сырья в Индию упал до минимума с января 2023-го и составил в среднем примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. Компенсировать часть выпавших объемов азиатской стране удалось за счет наращивания импорта нефти из Нигерии, Анголы, Мексики и Колумбии.