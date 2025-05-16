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07:00, 16 мая 2025Забота о себе

Парам посоветовали обязательно разговаривать друг с другом после секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cookie_studio / Freepik

Некоторые пары в длительных отношениях перестают вести откровенные разговоры после секса, заявила секс-коуч Аннабель Найт. О важности разговоров после интимной близости она рассказала в беседе Metro.

По словам Найт, разговоры после секса часто ведутся со случайными партнерами. «Снятие груза ожиданий с помощью случайного полового контакта может ощущаться освобождающим, ведь это встреча с незнакомцем, с которым можно быть откровенным и не зацикливаться на последствиях своих слов. Вы все еще проявляете сочувствие и внимание к чувствам друг друга, но, в отличие от секса с партнером, не несете полной ответственности за то, что будет происходить дальше», — объяснила коуч.

Однако, подчеркнула она, разговоры после секса очень полезны как форма заботы о партнере — они предоставляют возможность проверить настроение и чувства друг друга. «Общение, объятия или принятие душа вместе после секса высвобождают окситоцин, также известный как гормон привязанности, который может снизить стресс и усилить чувство доверия», — заключила Найт.

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