В России оценили сроки следующих переговоров с Украиной в Стамбуле

Политолог Ткаченко: Переговоры в Стамбуле могут прерваться на несколько месяцев

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут прерваться на несколько месяцев из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

У этих переговоров будет трудное начало и не простая дальнейшая судьба. (...) Пауза до следующего раунда переговоров может затянуться на несколько месяцев Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко оценил перспективы следующих раундов переговоров в Стамбуле и предположил паузу минимум в две-три недели после встречи 16 мая. Политолог подчеркнул, что первый раунд переговоров может стать «холодным душем» для Киева. При этом эксперт предположил возможный срыв процесса Зеленским после консультаций с Великобританией, Францией и Германией и попытки контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уличил Украину в попытке превратить переговоры в Стамбуле в шоу. Дипломат отметил, что Москва создала все условия для встречи с представителями Киева.