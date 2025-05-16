Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

ЦЦИ: Цены на российский сырьевой экспорт упали до минимума с июня 2023 года

В апреле цены на российские экспортируемые сырьевые товары опустились до минимума с июня 2023 года. Об этом говорит значение сырьевого индекса Центра ценовых индексов (ЦЦИ), равное 59,9 пункта, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦЦИ.

Большей частью за снижение отвечают упавшие нефтяные котировки. Цены на основной российский экспортный сорт Urals и поставляемый в восточном направлении ESPO опустились на 10 процентов по сравнению с мартом — до 55 и 64 долларов за баррель соответственно. Газ подешевел еще сильнее — на 14 процентов, до 394 долларов за тысячу кубометров, что связано не только с ценами на нефть, но и с завершением отопительного сезона.

Энергетический уголь с погрузкой на Дальнем Востоке упал в цене на четыре процента, в среднем до 75 долларов за тонну, так что некоторые компании даже остановили отгрузку отдельных сортов из-за убыточности поставок. Всего в апреле сырьевой индекс потерял семь процентов.

По оценке экспертов центра, поводом для снижения стала противоречивая политика президента США Дональда Трампа, из-за которой может пострадать мировая экономика, что традиционно ведет к падению спроса на сырье. Основное влияние оказывает торговая война США с Китаем, приостановленная в мае для проведения переговоров.

Падение экспорта в денежном выражении создает предпосылки для ослабления рубля, но пока этого не наблюдается. Как отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, ему препятствует сокращение потребительской активности, падение спроса на импорт и высокая ключевая ставка Центробанка.

Аналитики не исключают нового падения сырьевого индекса, поскольку мировые цены на нефть и уголь, скорее всего, продолжат снижаться. Подорожать могут и удобрения и газ, особенно в условиях сезонного спроса в летний период, когда покупатели начинают готовиться к зиме.

Ранее Reuters подсчитал, что в мае российские нефтегазовые доходы снизятся на треть по сравнению с уровнями годичной давности, до 6,5 миллиарда долларов или немногим более 500 миллиардов рублей.