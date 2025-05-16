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09:03, 16 мая 2025Ценности

Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Кадр: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

37-летняя поп-исполнительница разместила ролик, на котором продемонстрировала несколько вечерних нарядов во время фотосессии.

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Так, на одном из кадров звезда предстала в черном мини-платье с разрезами, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, она надела одну крупную серьгу. Образ завершили укладка и макияж в нейтральных тонах.

В феврале Полина Гагарина показала внешность с новой прической. Знаменитость разместила снимок, сделанный в гримерной комнате.

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