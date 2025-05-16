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07:00, 16 мая 2025Ценности

Популярная блогерша в нижнем белье пришла на Неделю моды

Популярная блогерша Сюзан Мутези в нижнем белье пришла на Неделю моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Популярная блогерша и актриса Сюзан Мутези в откровенном образе пришла на Австралийскую Неделю моды. Ее снимки публикует Daily Mail.

38-летняя гостья шоу вышла в свет в нижнем белье вместо топа, надев белый бюстгальтер в черную полоску. Кроме того, на ней были оверсайз-джинсы с принтом, имитировавшим оранжевую краску, и белая накидка с бусинками. При этом в руках инфлюэнсер держала кожаную сумку черного цвета.

В апреле в сети восхитились внешностью дочери Дольфа Лундгрена Иды Лундгрен в бикини. 28-летняя модель и актриса отдохнула на пляже в Калифорнии. На размещенных кадрах она позировала, стоя на коленях на фоне моря и пальм. При этом наследница звезды надела крошечное черное бикини, бежевую бейсболку и укороченную белую рубашку.

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