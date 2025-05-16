Популярная модель снялась в бикини для Sports Illustrated

Популярная модель Брукс Нейдер снялась в бикини для Sports Illustrated

Американская модель и актриса Брукс Нейдер приняла участие в фотосессии для специального номера Swimsuit Issue 2025 журнала Sports Illustrated. Снимки опубликованы на сайте издания.

28-летняя манекенщица снялась в бикини популярного бренда Lybethras белого цвета, стоимость которого составляет 190 долларов (15 тысяч рублей). Знаменитость позировала с распущенными волосами у океана, при этом на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров участница съемки отказалась.

Известно, что Нейдер попадает на страницы специального номера уже седьмой год подряд.

Ранее в мае Брукс Нейдер в откровенном наряде появилась на афтепати Met Gala.