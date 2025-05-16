Появились подробности о сторонах переговоров в Стамбуле

РИА: Данных о переговорах России, Украины, Турции и США в настоящее время нет

Данных о возможных четырехсторонних переговорах России, Украины, Турции и США в настоящее время нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«У нас есть четыре делегации (США, Россия, Украина и Турция — прим. «Ленты.ру»). Что будет — еще неизвестно», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на 12:30 в Стамбуле запланирована трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции.

Также появились данные о том, что встреча делегаций Украины, Турции и США состоится в Стамбуле до начала переговоров с Россией.