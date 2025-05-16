Пятикратный олимпийский чемпион признался в наркозависимости

Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости. Его слова приводит Sky News.

«Я был под кайфом большую часть времени в течение многих лет. Я ходил по лезвию ножа», — заявил 45-летний спортсмен. Он подчеркнул, что осознал проблему и начал лечение.

Ранее Уиггинс обвинил тренера в сексуальных домогательствах. По его словам, это произошло, когда ему было около 13 лет. Чемпион подчеркнул, что это оставило заметный след в его жизни, однако он сумел справиться с травмирующим опытом.

Уиггинс завоевал четыре олимпийских золота в велотрековых гонках (2004, 2008, 2016) и одно — на шоссе на Играх-2012. На его счету также победа в супервеломногодневке «Тур де Франс» в 2012 году.