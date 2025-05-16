Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:56, 16 мая 2025Моя страна

Редкий дикий кот попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморья
Мария Борисова
Мария Борисова

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик публикует Telegram-канал природоохранной организации.

Уточняется, что редкий дикий хищник, занесенный в Красную книгу Приморья, ведет ночной и сумеречный одиночный образ жизни и предпочитает быть в одиночестве.

«Красавец исследует территорию и незнакомый ему ранее объект — фотоловушку», — отметили авторы публикации. Они добавили, что с апреля до конца мая у этих животных появляется потомство, поэтому скоро можно будет увидеть и детенышей.

Ранее в Уссурийском заповеднике на видео сняли пробуждение гималайской медведицы с медвежатами от зимнего сна. После спячки животные оставались недалеко от укрытия, привыкая к окружающей среде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Глава украинской делегации ушел от ответа на вопрос про дальнейший ход переговоров

    На Украине возбудили уголовное дело против тренера «Зенита»

    Израиль нанес удары по портам на западе Йемена

    Мединский описал настроение после переговоров с Украиной

    Бывший посол США на Украине раскрыла причину своей отставки

    В России захотели строить города как в Китае

    Сын погибшего при доставке помощи в Донбасс актера снимет фильм об СВО

    Пассажирка пронесла в самолет целую курицу гриль и нарвалась на гнев в сети

    В Госдуме одним символом прокомментировали будущий обмен пленными 1000 на 1000

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости