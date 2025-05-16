Редкий дикий кот попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки в заповеднике Приморья

Дальневосточный лесной кот попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик публикует Telegram-канал природоохранной организации.

Уточняется, что редкий дикий хищник, занесенный в Красную книгу Приморья, ведет ночной и сумеречный одиночный образ жизни и предпочитает быть в одиночестве.

«Красавец исследует территорию и незнакомый ему ранее объект — фотоловушку», — отметили авторы публикации. Они добавили, что с апреля до конца мая у этих животных появляется потомство, поэтому скоро можно будет увидеть и детенышей.

Ранее в Уссурийском заповеднике на видео сняли пробуждение гималайской медведицы с медвежатами от зимнего сна. После спячки животные оставались недалеко от укрытия, привыкая к окружающей среде.