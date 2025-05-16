Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 16 мая 2025Мир

Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня

Фидан: Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Делегации России и Украины договорились письменно обменяться условиями для прекращения огня во время раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в социальной сети X.

«Они также согласились предоставить другой стороне в письменном виде условия, которые позволят достичь прекращения огня», — написал он

Ранее ТАСС со ссылкой на источники отмечало, что конкретные сроки представления сторонами своих предложений о прекращении огня пока не определены, однако договоренность об их обмене достигнута.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости