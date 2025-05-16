Фидан: Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня

Делегации России и Украины договорились письменно обменяться условиями для прекращения огня во время раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в социальной сети X.

«Они также согласились предоставить другой стороне в письменном виде условия, которые позволят достичь прекращения огня», — написал он

Ранее ТАСС со ссылкой на источники отмечало, что конкретные сроки представления сторонами своих предложений о прекращении огня пока не определены, однако договоренность об их обмене достигнута.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа.