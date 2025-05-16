Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в республиканском управлении МЧС России.

По данным ведомства, 17 мая в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, и грозы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что в таких условиях есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителей региона и туристов призвали воздержаться от прогулок в горах и на набережных, а также соблюдать осторожность во время управления автомобилями.

Ранее россиянам раскрыли среднюю стоимость ночевки в Крыму летом. Она составляет 5,7 тысячи рублей.