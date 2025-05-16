Россиянам раскрыли способ заработать 100 тысяч рублей за 1-2 недели

Аналитик Плохих: Таксисты и курьеры могут получить 100 тыс. рублей за 1-2 недели

Заработать 100 тысяч рублей в России за 1-2 недели можно, устроившись в курьерскую службу или таксопарк. Об этом заявил глава факультета бизнеса Университета «Синергия» Кирилл Плохих, его слова приводит «Газета.Ru».

Для этого необязательно устраиваться на постоянную работу. В вышеуказанных сферах подработка позволяет получить на руки 100 тысяч рублей за пару недель, пояснил аналитик. Особенно выгоден подобный формат занятости в праздничные и предпраздничные дни.

В такси при таком раскладе можно заработать около 70 тысяч рублей за неделю, но для этого придется трудиться по 12 часов за смену с небольшими перерывами на сон. Курьеры, в свою очередь, при высокой загруженности могут получать на руки порядка 45-50 тысяч рублей за семь дней. В итоге за пару недель, работая в таксопарке или службе доставки, россияне могут рассчитывать на заработок в 140 тысяч и 90-100 тысяч рублей соответственно, заключил Плохих.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что большинство россиян считают достойной для себя ежемесячную зарплату в районе 100-200 тысяч рублей. Такой ответ дали в общей сложности 48 процентов участников опроса. При этом почти каждый пятый респондент назвал оптимальным окладом сумму в 500 тысяч рублей и выше. В 2023 году минимальный размер «зарплаты мечты» у большинства россиян составлял 133 тысячи.