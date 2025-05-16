Россиянин побывал в румынском гетто и описал его словами «устрашающая отвратительность»

Россиянин побывал в маргинальном районе Ферентари в Бухаресте, Румыния, и поделился впечатлениями. Их он описал в блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, румынское гетто во многих источниках называют одним из самых опасных мест в Евросоюзе, однако в реальности все оказалось совсем не так. Путешественник сравнил увиденное со старыми фотографиями Ферентари и заметил изменения к лучшему.

Например, в районе почти не осталось нелегальных свалок, появились лавочки, урны и детские площадки. При этом на некоторых улицах там много «жутких, покрытых плесенью хрущевок». «Это место и впрямь чрезвычайно колоритно в своей устрашающей отвратительности, но и оно существенно преобразилось за прошедшее время», — рассказал блогер.

При этом он признался, что гулял по Ферентари с опаской и фотографировал только на телефон, чтобы не привлекать к себе внимание. «Пару-тройку раз я видел местных жителей не то пьяных, не то находящихся под воздействием каких-то препаратов», — добавил он.

Россиянин заключил, что Ферентари «по-прежнему выглядит немного удручающе и даже страшновато», хотя условия жизни там стали гораздо лучше.

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