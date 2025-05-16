Российские бойцы уничтожили служившего в «Азове» латышского наемника Таренова

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили латышского наемника Никиту Таренова. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным канала, Таренов, уроженец Риги, воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2017 года. Он также служил в батальоне с нацисткой идеологией «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и был одним из основателей группировки Nord Storm.

Ранее российские войска ударами у Дружелюбовки в Харьковской области уничтожили десятки бойцов ВСУ и единиц украинской техники. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, механизированная группа ВСУ готовилась выдвинуться на позиции в районе населенного пункта Петровское в ЛНР, но была поражена в ходе ротации.