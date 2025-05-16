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18:12, 16 мая 2025Наука и техника

Следы древней жизни нашли под водой

QEH: На дне пролива Мадура нашли фрагменты черепа Homo erectus и кости животных
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sciencedirect.com

Фрагменты черепа Homo erectus и останки десятков животных обнаружены археологами на дне пролива Мадура у побережья Явы. Исследование, опубликованное в журнале Quaternary Environments and Humans, предлагает редкий взгляд на образ жизни древних людей и экосистему Сундаленда — затопленной низменности, существовавшей 140 тысяч лет назад.

Среди находок — кости черепах со следами обработки и многочисленные фрагменты костей быков, что говорит об охоте и добыче костного мозга. Эти данные опровергают представление о том, что Homo erectus на Яве был изолирован: в период низкого уровня моря люди расселялись по равнинам, вероятно, вдоль рек, богатых водой и пищей. Исследователи предполагают, что такие охотничьи навыки могли быть заимствованы у других групп древних людей, что допускает возможность контактов или даже генетического обмена.

Открытие дополняет карту доисторического мира Юго-Восточной Азии: в те времена Сундаленд напоминал африканскую саванну с бегемотами, слонами и хищными варанами. Коллекция артефактов будет представлена в Геологическом музее Бандунга, а часть находок может попасть на выездные выставки.

В марте 2025 года ученые выяснили, что современный человек произошел не от одной, а как минимум от двух групп предков. Согласно анализу генетических данных современных людей, эти популяции разошлись 1,5 миллиона лет назад, а около 300 тысяч лет назад вновь смешались, что сильно усложняет прежнюю картину эволюции Homo sapiens.

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