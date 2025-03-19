Раскрыт новый этап эволюции человека

Nature Genetics: Современные люди произошли от двух групп предков

Ученые Кембриджского университета выяснили, что современные люди произошли не от одной группы предков, а как минимум от двух. Исследование, опубликованное в Nature Genetics, показало, что эти популяции разошлись около 1,5 миллиона лет назад, но примерно 300 тысяч лет назад вновь смешались. Одна из групп передала 80 процентов генетического материала Homo sapiens, другая — 20 процентов.

До сих пор считалось, что Homo sapiens возник в Африке 200-300 тысяч лет назад и происходил от единственной линии предков. Однако новое исследование усложняет картину эволюции. По словам профессора Ричарда Дурбина, одного из авторов работы, раньше считалось, что у людей была одна общая линия происхождения, но теперь становится ясно, что эволюция была более сложной.

В отличие от прежних исследований, основанных на анализе ДНК древних останков, ученые использовали генетические данные современных людей из проекта 1000 Genomes. Они применили специальную компьютерную модель cobraa, которая помогает определить, как разделялись и снова соединялись популяции. Оказалось, что древний генетический обмен оказал гораздо большее влияние, чем, например, смешение Homo sapiens с неандертальцами 50 тысяч лет назад.

Также выяснилось, что одна из древних групп пережила резкое сокращение численности после разделения, но со временем восстановилась. Именно от нее произошли не только современные люди, но и неандертальцы с денисовцами.

Ученые отмечают, что часть генов от второй, меньшей группы предков оказалась связана с развитием мозга и когнитивных способностей. Это может означать, что их влияние сыграло важную роль в формировании интеллекта Homo sapiens.

Теперь исследователи хотят понять, какие именно древние виды соответствуют этим популяциям. В числе возможных предков рассматриваются Homo erectus и Homo heidelbergensis, жившие в Африке и за ее пределами. Ученые уверены, что анализ современных ДНК-данных открывает новые главы в изучении происхождения человека.

Ранее в марте археологи обнаружили в израильской пещере Тиншемет древние захоронения, доказывающие, что неандертальцы и Homo sapiens не только сосуществовали, но и обменивались технологиями и ритуальными практиками. Исследование показало, что сложные погребальные обряды развивались благодаря взаимодействию между видами, что меняет представление о культурной эволюции человека.