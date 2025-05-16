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14:58, 16 мая 2025Мир

Спецпредставитель Путина оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины

Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Трампа в переговорах РФ и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев . Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в организации прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«В Стамбуле начались первые за три года российско-украинские мирные переговоры. Администрация Трампа сыграла ключевую роль в обеспечении того, чтобы прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись», — написал политик.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая должны определить будущую встречу лидеров двух стран. При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что Анкара всегда «будет рядом» в вопросе урегулирования конфликта и заинтересована в его завершении.

Переговоры представителей РФ и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны республики Рустем Умеров.

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