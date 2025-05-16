Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 16 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о планах украинской делегации после переговоров в Стамбуле

Украинская делегация в Стамбуле проведет пресс-конференцию после переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле проведет пресс-конференцию после окончания встречи. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона, трансляцию которого на YouTube ведет телеканал «1+1».

«Наша делегация все-таки планирует дать пресс-конференцию для всех журналистов международных, украинских, турецких, чтобы рассказать обо всем, что происходило сегодня», — сказала она.

Днем 16 мая в Стамбуле впервые после 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Российскую переговорную группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны страны Рустем Умеров.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ждет от Москвы конкретных решений на переговорах. По его словам, это касается и вопроса о прекращении огня сроком не менее 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Эксперт высказался об исчезновении одного класса новостроек в Москве

    Стало известно о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

    В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

    Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

    Два новых фигуранта по делу о расправе над экс-мэром Самары попали в международный розыск

    Российский фондовый рынок отреагировал на новости с переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости