Стало известно о планах украинской делегации после переговоров в Стамбуле

Украинская делегация в Стамбуле проведет пресс-конференцию после переговоров

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле проведет пресс-конференцию после окончания встречи. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона, трансляцию которого на YouTube ведет телеканал «1+1».

«Наша делегация все-таки планирует дать пресс-конференцию для всех журналистов международных, украинских, турецких, чтобы рассказать обо всем, что происходило сегодня», — сказала она.

Днем 16 мая в Стамбуле впервые после 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Российскую переговорную группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны страны Рустем Умеров.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ждет от Москвы конкретных решений на переговорах. По его словам, это касается и вопроса о прекращении огня сроком не менее 30 дней.