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18:20, 16 мая 2025Россия

Стало известно о смерти мужчины после мощного взрыва на заводе в Башкирии

МЧС сообщило о смерти мужчины после взрыва на заводе в Башкирии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Во время мощного взрыва на заводе по производству парафина «Свеча» в Салавате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. О его смерти стало известно из сообщения МЧС по республике Башкортостан в Telegram.

По данным ведомства, 46-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили под завалами.

«Объявлена полная ликвидация последствий», — добавили в МЧС.

Взрыв на российском заводе произошел утром, в пятницу, 16 мая. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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