Стало известно о смерти мужчины после мощного взрыва на заводе в Башкирии

МЧС сообщило о смерти мужчины после взрыва на заводе в Башкирии

Во время мощного взрыва на заводе по производству парафина «Свеча» в Салавате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. О его смерти стало известно из сообщения МЧС по республике Башкортостан в Telegram.

По данным ведомства, 46-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили под завалами.

«Объявлена полная ликвидация последствий», — добавили в МЧС.

Взрыв на российском заводе произошел утром, в пятницу, 16 мая. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.