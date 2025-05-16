Стало известно о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве на российском предприятии

Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва на предприятии в Башкирии. Об этом сообщили в МЧС России, заявление приводит ТАСС.
Как стало известно из сообщения спасателей, предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.
«По предварительной информации, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», — сообщили в МЧС.
Последствия взрыва на предприятии попали на видео.