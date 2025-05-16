Стало известно о возможном возобновлении переговоров России и Украины

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в пятницу. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

«Возобновление российско-украинских переговоров возможно в пятницу, но пока не запланировано на данном этапе. Наши команды готовы работать столько, сколько потребуется», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в переговорах в Стамбуле Москва потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав России. «Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию. От 30-ти дневного перемирия отказались», — написал он.

До этого российская делегация покинула зал переговоров. Параллельно с этим представители турецкого МИД сообщали, что встреча не приостановилась, а завершилась.

