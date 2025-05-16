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05:02, 16 мая 2025Из жизни

Тигр растерзал шестую женщину за пять дней

Hindustan Times: В Индии тигры растерзали шестую женщину за пять дней
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Тигры растерзали шестую женщину за пять дней в одном районе в Индии. Об этом пишет Hindustan Times.

Очередное нападение произошло в районе Чандрапур, штат Махараштра, утром 14 мая. 54-летняя Качрабаи Бхарде в компании мужа Аруна и подруг рано утром отправилась в лес из деревни Карбада. Бхарде собирала листья чернодревесной хурмы, когда на нее набросился хищник. Услышав ее крики, люди в испуге убежали в деревню за помощью. Когда они вернулись, тигр уже растерзал Бхарде. Женщина стала шестой жертвой тигров из заповедника Тадоба-Андхари за пять дней.

Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни хищник растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. 11 мая в лесу нашли останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. 10 мая за одно нападения тигр расправился сразу с тремя жертвами из деревни Мендхамал — 55-летней Кантабай Чоудхари, ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летней Сарикой Шенде.

Во вторник, 13 мая, сообщалось, что властям удалось поймать тигрицу-людоеда, которую подозревали в атаках на людей. По всей видимости, нападения совершали несколько тигров, или пойманная самка была непричастна к серии атак.

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Разгневанные местные жители устроили акцию протеста против департамента лесного хозяйства и районной администрации, требуя надлежащей компенсации и должности в госструктурах для сына Бхадре. Лесничие и полицейские успокоили толпу. Жителям деревни посоветовали воздержаться от походов в лес в ближайшее время.

Ранее в индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который растерзал двух человек и тяжело ранил еще двоих. Последнее нападение произошло 13 апреля.

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