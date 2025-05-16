ЦБ раскрыл ущерб россиян от мошенников

ЦБ: Мошенники похитили почти 6,9 миллиарда рублей у россиян в январе-марте

По итогам первого квартала 2025 года суммарный ущерб россиян от действий мошенников составил в общей сложности почти 6,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ).

Несмотря на ужесточение регуляторных мер, финансовым злоумышленникам за отчетный период удалось совершить 296,6 тысячи банковских операций без добровольного согласия клиентов. Объем хищений в январе-марте 2025-го оказался сопоставим со средним значением за четыре квартала 2024 года, уточнили в ЦБ.

Чаще всего для вывода средств граждан мошенники использовали каналы дистанционного банковского обслуживания, включая такие инструменты, как онлайн-банкинг и переводы. Кроме того, злоумышленники активно заражали мобильные устройства своих жертв вредоносными программами.

В то же время подавляющую часть попыток мошенников похитить деньги банкам удалось предотвратить, отметили в регуляторе. За первые три месяца безуспешными оказались суммарно 43,8 миллиона атак. Достигнутый результат превысил почти в два раза среднее значение за четыре квартала прошлого года. В результате банки не дали злоумышленникам похитить 4,6 триллиона рублей клиентов.

В прошлого году руководство ЦБ приняло ряд мер, направленных на борьбу с финансовыми мошенниками. С 25 июля российские банки, заключившие с сотовыми операторами договоры об обмене данных, стали блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получил подозрительные звонки или СМС-сообщения. Кроме того, регулятор обязал финорганизации приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции.

Еще одна мера по борьбе с финансовыми злоумышленниками вступила в силу с марта 2025 года. С этого времени у россиян появилось право устанавливать самозапрет на кредиты. Воспользоваться подобной услугой можно бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». В МФЦ такая возможность появится с 1 сентября.