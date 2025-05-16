Anthropological Review: ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

Ученые восстановили внешний облик австрийского композитора Вольфганга Моцарта по его черепу. Об этом сообщает Anthropological Review.

Международная команда ученых использовала методы судебно-медицинской реконструкции. Исследователи применили 3D-моделирование, данные о толщине мягких тканей европейцев XVIII века и анатомической деформации виртуального «донора».

Восстановление внешности проходило с учетом анатомических особенностей. Отмечается, что основная часть черепа сохранилась в хорошем состоянии, несмотря на отсутствие челюсти и некоторых зубов.

Ранее сообщалось, что китайские ученые научились воссоздавать 3D-изображение человеческого лица на основе генетических данных. Модель получила название Difface. Алгоритм обучили на базе почти 10 тысяч пар генетических и трехмерных данных от представителей народности хань.