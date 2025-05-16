Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:34, 16 мая 2025Наука и техника

Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

Anthropological Review: ученые восстановили внешность Моцарта по черепу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: Globallookpress.com

Ученые восстановили внешний облик австрийского композитора Вольфганга Моцарта по его черепу. Об этом сообщает Anthropological Review.

Международная команда ученых использовала методы судебно-медицинской реконструкции. Исследователи применили 3D-моделирование, данные о толщине мягких тканей европейцев XVIII века и анатомической деформации виртуального «донора».

Восстановление внешности проходило с учетом анатомических особенностей. Отмечается, что основная часть черепа сохранилась в хорошем состоянии, несмотря на отсутствие челюсти и некоторых зубов.

Ранее сообщалось, что китайские ученые научились воссоздавать 3D-изображение человеческого лица на основе генетических данных. Модель получила название Difface. Алгоритм обучили на базе почти 10 тысяч пар генетических и трехмерных данных от представителей народности хань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

    Honor высмеяла самый тонкий смартфон Samsung

    На Западе призвали усилить санкции против России из-за переговоров по Украине

    В Европе захотели ввести крупные пошлины в отношении России

    Взрыв произошел на российском предприятии по производству парафина

    Марочко рассказал о сковывании группировки ВСУ на двуреченском плацдарме

    Депутат Госдумы получил угрозы после критики выдавшего мигрантам квартиры мэра

    В МЧС предупредили о запрете сжигания мусора на даче

    Стало известно о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости