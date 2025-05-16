Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 16 мая 2025Бывший СССР

Украина проинформировала США об итогах переговоров

Представитель МИД Украины Тихий: Украина проинформировала США об итогах встречи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Украинская сторона уже проинформировала США об итогах переговоров. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров», — заявил чиновник.

Переговоры между Россией и Украиной прошли в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Сообщается, что встреча продлилась почти два часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту США Дональду Трампу в окружении европейских лидеров. Он заявил, что Украина готова предпринять максимально быстрые шаги для достижения мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Самолет с пассажирами на борту 10 минут летел без пилотов за штурвалом

    В Уфе спасли застрявшую в окне крысу

    В ООН отреагировали на переговоры в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости