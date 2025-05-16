Украина проинформировала США об итогах переговоров

Представитель МИД Украины Тихий: Украина проинформировала США об итогах встречи

Украинская сторона уже проинформировала США об итогах переговоров. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров», — заявил чиновник.

Переговоры между Россией и Украиной прошли в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Сообщается, что встреча продлилась почти два часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту США Дональду Трампу в окружении европейских лидеров. Он заявил, что Украина готова предпринять максимально быстрые шаги для достижения мира.

