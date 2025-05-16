Ульянов оценил вопрос журналиста BBC Трампу о делегации из России

Ульянов: Журналист BBC является не очень подготовленным провокатором

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту ВВС на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, он назвал сотрудника британской вещательной корпорации «не очень подготовленным провокатором».

Прямые переговоры России и Украины, инициатором которых был президент Владимир Путин, должны были состояться в Стамбуле 15 мая. Впоследствии переговоры перенесли на 16 мая по причине логистики. В этот же день запланирована трехстороння встреча Турции, России и Украины.