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08:12, 16 мая 2025Мир

Ульянов оценил вопрос журналиста BBC Трампу о делегации из России

Ульянов: Журналист BBC является не очень подготовленным провокатором
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов похвалил ответ президента США Дональда Трампа журналисту ВВС на вопрос о российской делегации, представленной в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, он назвал сотрудника британской вещательной корпорации «не очень подготовленным провокатором».

Прямые переговоры России и Украины, инициатором которых был президент Владимир Путин, должны были состояться в Стамбуле 15 мая. Впоследствии переговоры перенесли на 16 мая по причине логистики. В этот же день запланирована трехстороння встреча Турции, России и Украины.

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