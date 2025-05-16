В Эстонии объяснили попытку задержания танкера в Балтийском море

Танкер Jaguar попытались задержать, так как он проходил через пиратские районы

Военно-морские силы (ВМС) Эстонии попытались задержать танкер Jaguar в Балтийском море, так как он проходил через «пиратские районы». Об этом сообщил Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, передает Delfi.

«Мы знаем, что корабль несколько раз прошел в пиратских районах. Прежде всего, он работал в Красном море, Индийском океане», — рассказал он.

Представитель Сил обороны уточнил, что задачей эстонских войск было следить за судном в момент, когда оно находилось над критической инфраструктурой республики. Он также отметил, что по имеющимся у Таллина данным, экипаж корабля состоял из граждан Индии и Филиппин.

Вечером 14 мая стало известно, что ВМС Эстонии при поддержке польской авиации попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Как стало известно позже, попытку задержания корабля пресек российский истребитель Су-35.

