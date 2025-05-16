Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу над украинским лидером Владимиром Зеленским еще до начала переговоров, не поддавшись на провокацию. Об этом заявила итальянская журналистка Карла Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.
«Вероятно, украинский президент считал, что может блефовать, предлагая личную встречу: Путин не примет ее, и ответственность за провал прямых переговоров ляжет на него. Вместо этого Москва не приняла это во внимание и даже понизила статус встречи до предварительных технических переговоров. Пощечина Киеву», — подчеркнула Стателло.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович после встречи Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом одной фразой высмеял привычку украинского политика постоянно жаловаться.