В Италии заявили о победе Путина над Зеленским

L’Antidiplomatico: Путин победил Зеленского еще до начала переговоров

Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу над украинским лидером Владимиром Зеленским еще до начала переговоров, не поддавшись на провокацию. Об этом заявила итальянская журналистка Карла Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.

«Вероятно, украинский президент считал, что может блефовать, предлагая личную встречу: Путин не примет ее, и ответственность за провал прямых переговоров ляжет на него. Вместо этого Москва не приняла это во внимание и даже понизила статус встречи до предварительных технических переговоров. Пощечина Киеву», — подчеркнула Стателло.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович после встречи Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом одной фразой высмеял привычку украинского политика постоянно жаловаться.