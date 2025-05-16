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06:13, 16 мая 2025Интернет и СМИ

В Италии заявили о победе Путина над Зеленским

L’Antidiplomatico: Путин победил Зеленского еще до начала переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу над украинским лидером Владимиром Зеленским еще до начала переговоров, не поддавшись на провокацию. Об этом заявила итальянская журналистка Карла Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico.

«Вероятно, украинский президент считал, что может блефовать, предлагая личную встречу: Путин не примет ее, и ответственность за провал прямых переговоров ляжет на него. Вместо этого Москва не приняла это во внимание и даже понизила статус встречи до предварительных технических переговоров. Пощечина Киеву», — подчеркнула Стателло.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович после встречи Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом одной фразой высмеял привычку украинского политика постоянно жаловаться.

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