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08:18, 16 мая 2025Бывший СССР

В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

Мирошник: Перемирие на 30 дней позволило бы Киеву перевооружиться
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Перемирие на 30 дней позволило бы Киеву перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

По его словам, режим прекращения огня нужен украинской стороне для усиления своих позиций, возведения фортификаций, поставок вооружения и прочих мер. Он заключил, что выход украинских сид на новый эксплуатационный уровень — «это движение не в сторону урегулирования, а в противоположную сторону».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что России не нужны 30 дней перемирия с Украиной, Москва настаивает на полноценном мире. По словам политика, со стороны дипломатического урегулирования России нужен полноценный, гарантированный мир «с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада признают, что прекращение огня нужно для того, чтобы накачать Киев оружием и подготовить его к продолжению боевых действий. Он также напомнил, что Соединенные Штаты поддержали предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной.

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