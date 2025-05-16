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20:35, 16 мая 2025Спорт

В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

Вице-комиссионер Дэйли о вылете Овечкина из Кубка Стэнли: Нелегкий подвиг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на то, что «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, вылетел из Кубка Стэнли. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что «Кэпиталс» и Овечкин провели замечательный сезон. «Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в плей-офф — нелегкий подвиг», — посчитал он.

Ранее 16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, счет в серии стал 1-4, и «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей.

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