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14:54, 16 мая 2025Бывший СССР

В России прокомментировали падение истребителей F-16 на Украине

Рогов: На Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу», — сказал он, добавив, что поставка Киеву этих самолетов была роковой ошибкой, так как испортит репутацию истребителя как супероружия.

Ранее Украина потеряла еще один истребитель F-16. Летчик выжил и катапультировался.

До этого Бельгия на годы отложила поставку F-16 Украине. «Мы поставим 30 истребителей F-16… в ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16», — сказал министр обороны европейской страны Тео Франкен.

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