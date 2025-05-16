Рогов: На Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16

На Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу», — сказал он, добавив, что поставка Киеву этих самолетов была роковой ошибкой, так как испортит репутацию истребителя как супероружия.

Ранее Украина потеряла еще один истребитель F-16. Летчик выжил и катапультировался.

До этого Бельгия на годы отложила поставку F-16 Украине. «Мы поставим 30 истребителей F-16… в ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16», — сказал министр обороны европейской страны Тео Франкен.