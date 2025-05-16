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12:45, 16 мая 2025Россия

Уволенная из-за спектакля на 9 Мая учительница вышла на связь

Под Саратовом восстановили на работе уволенную из-за свастики учительницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Учительницу из Саратовской области, которую уволили после приуроченного к 9 Мая спектакля, вышла на связь. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Россиянка лишилась работы после театральной постановки, у героини которой на плече была свастика.

Женщина рассказала, что сейчас ее восстановили в прежней должности. «Доброе имя и мне, и школе вернули. Я рада, что получилось добиться того, чего и хотела. Дети рады и учителя рады», — сказала она.

Учительница добавила, что чиновники извинились перед нею за то, что действовали, не разобравшись в ситуации. «Главное, что меня восстановили», — заключила педагог.

Ранее жителю Москвы выписали 11 штрафов за публикации в сети. Мужчина публиковал экстремистские материалы с 2022 года, среди них — изображение свастики.

ЖЗЛ
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