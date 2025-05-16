В российском городе запустили магистерскую программу для военных священников

В Екатеринбурге запустили магистерскую программу для военных священников

В Екатеринбурге запустили магистерскую программу для военных священников. Об этом сообщается на сайте журнала Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).

Магистерская программа «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами» откроется в духовной семинарии в российском городе.

По данным РИА Новости, это уже вторая магистерская программа по подготовке военных священников — первую запустили при Донской духовной семинарии в 2023 году.

В феврале в РПЦ заявили, что на фронте служат свыше 2 тысяч священников и открыты 150 блиндажных храмов.

До этого стало известно, что священник и отец 11 детей из Тобольска Сергий Вайда спас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раненого солдата ценой собственной жизни.