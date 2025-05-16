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20:47, 16 мая 2025Моя страна

В российском регионе нашли одинокого лосенка

В Башкирии около деревни Ишимово нашли одинокого лосенка
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Башкирии около деревни Ишимово нашли одинокого лосенка. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на Минэкологии российского региона.

На размещенных кадрах видно, как лосенка кормят молоком из бутылочки на фоне травы и зеленых кустов.

По данным канала, детеныша сутки будут наблюдать специалисты, а затем передадут на передержку, если не найдется его мать. При этом приблизительно через месяц, когда лосенок научится самостоятельно есть траву, его выпустят на волю.

Ранее лосенок, который потерял мать, пришел за помощью к людям. Жители Кугарчинского района Башкирии запечатлели животное на видео.

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