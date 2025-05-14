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18:12, 14 мая 2025Моя страна

Потерявший мать лосенок пришел за помощью к людям в российском регионе

В Башкирии потерявший мать лосенок пришел за помощью к людям
Екатерина Ештокина

В Башкирии лосенок отстал от матери и пришел за помощью к людям. Соответствующий ролик публикует агентство «Башинформ» со ссылкой на минэкологии республики.

Жители Кугарчинского района упомянутого российского региона запечатлели животное, которое потерялось. Очевидцы заметили его в окрестностях деревни Ишбердино.

По данным агентства, лосенок выходит к людям и вновь возвращается в лес. Егеря местного охотхозяйства наблюдают за ним. По их словам, бывают случаи, когда лосиха приходит из леса и забирает детеныша.

Ранее в мае в Уфе лось попытался запрыгнуть в окно квартиры. Лесной гость на большой скорости пронесся вдоль дворов и вознамерился попасть в помещение жилого дома.

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