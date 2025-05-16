В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

19FortyFive: Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» усилит ПВО

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота (ВМФ) России, который находится на ремонте, сможет усилить систему противовоздушную оборону (ПВО) на море после возвращения в строй. О «перезагрузке» корабля рассказали в публикации американского издания 19FortyFive.

Отмечается, что крейсер проекта 1144.2М «Орлан» (западное обозначение — Kirov) несет зенитную ракетную систему С-300Ф «Форт», которая является корабельным вариантом системы С-300П. Наличие этого комплекса даст возможность ВМФ России противостоять баллистическим ракетам и другим сложным целям.

«Продолжающиеся усилия России по восстановлению "Кирова" могут свидетельствовать о заинтересованности в том, чтобы вновь использовать возможности ПВО на море, что стратегически согласуется с широко интегрированной системой Aegis ВМС США», — говорится в материале.

Автор допустил, что появление корабельных С-300 в море повлияет на соотношение угроз, поскольку без этих систем у ВМФ не будет прикрытия во время операций на море.

В феврале председатель Морской коллегии России Николай Патрушев рассказал, что «Адмирал Нахимов», на котором запустили реакторы, скоро вернется в строй. Крейсер ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м его поставили на ремонт с модернизацией, которые стартовали в 2013 году.