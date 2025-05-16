ВВС США сократят расходы на проблемную ракету Sentinel

Breaking Defense: ВВС США планируют сократить расходы на создание МБР Sentinel

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить расходы на создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Часть средств хотят выделить на программу разработки ведомых беспилотников Collaborative Combat Aircraft (CCA), пишет Breaking Defense.

«Проект плана расходов, о котором ранее сообщали другие СМИ и который был получен Breaking Defense, включает в себя предложение для ВВС сократить более чем на миллиард долларов запланированные расходы на проблемную МБР Sentinel и направить сотни миллионов долларов на программу Collaborative Combat Aircraft», — говорится в материале.

Финансирование программы CCA планируют увеличить до 711,7 миллиона долларов за счет привлечения средств из семи различных программ. В частности, на дроны могут потратить 55 миллионов, которые изначально выделили на разработку двигателя следующего поколения.

Ранее в мае генерал ВВС США Томас Бюссьер сообщил, что МБР LGM-35A Sentinel не сможет использовать существующие ракетные шахты, которые планировали модернизировать. Изначально военные хотели использовать 450 шахт, построенных для устаревающих ракет Minuteman III.