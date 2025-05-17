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16:46, 17 мая 2025Спорт

Легионер «Динамо» назвал большую проблему КХЛ

Канадский форвард «Динамо» Комтуа: Судьи КХЛ не хотят говорить с легионерами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Канадский хоккеист «Динамо» Максим Комтуа рассказал о проблемах в общении с арбитрами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Комтуа заявил, что судьи не хотят говорить с легионерами. «Даже если знают английский, игнорируют. Если ты начинаешь с ними говорить, то тебя посылают обратно на скамейку. Они ничего не хотят объяснять», — поделился он, назвав это большой проблемой.

Ранее Комтуа признался, что очень любит борщ. «Да, это действительно хорошо. Спасибо тем, кто его придумал!» — отметил канадец

В июле 2024 года Комтуа подписал с «Динамо» однолетний контракт. В регулярном чемпионате 26-летний нападающий провел 62 мачта, в которых забросил 21 шайбу и сделал 29 ассистов. В плей-офф он сыграл в 15 встречах, забил семь раз и отдал шесть передач.

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