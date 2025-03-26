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12:47, 26 марта 2025Спорт

Канадский хоккеист «Динамо» признался в любви к борщу

Канадский хоккеист «Динамо» Комтуа признался, что очень любит борщ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Канадский хоккеист «Динамо» Максим Комтуа рассказал о том, что заказывает в ресторанах в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Комтуа признался, что очень любит борщ. «Да, это действительно хорошо. Спасибо тем, кто его придумал! Пробую кучу всего из русской кухни. Мне нравится еда, и я не очень привередлив», — поделился он.

В июле 2024 года Комтуа подписал с «Динамо» однолетний контракт. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 62 мачта, в которых забросил 21 шайбу и сделал 29 результативных передач.

Ранее словенский защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Шоштарич Карич признался, что не понимает, почему русские так любят борщ. «Нормальный, обычный суп», — заключил он.

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