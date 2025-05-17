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19:06, 17 мая 2025Спорт

«Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

«Локомотив» победил «Трактор» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 17 мая и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились нападающие Артур Каюмов (дубль), Байрон Фрейз, Никита Кирьянов и защитник Алексей Береглазов. У хозяев заброшенные шайбы на счету форвардов Виталия Кравцова и Александра Рыкова.

«Локомотив» одержал вторую победу над «Трактором» и вышел вперед. Счет в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 19 мая в Челябинске.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата. На звание претендуют Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»).

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