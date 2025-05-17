В России разработали новый тест для определения птичьего гриппа

Роспотребнадзор разработал новый тест для определения вируса гриппа птиц

Роспотребнадзор разработал новую тест-систему для определения вируса птичьего гриппа. Об этом ТАСС сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

Специалист уточнила, что новое исследование работает на определение всех генотипов вируса. Тест позволяет выявлять патоген и у животных, и у людей.

«Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1 (птичий грипп — прим. "Ленты.ру"), мы активно работаем с ними, но учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав», — рассказала Попова.

Она добавила, что Роспотребнадзор работает с более чем 30 странами. А дружественным государствам, например Гвинее и Уганде, предоставляют тесты и вакцины.

Ранее сообщалось, что птичий грипп может представлять гораздо большую опасность для людей, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что он мутирует и передается от птиц кошкам, а от кошек — человеку.