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21:09, 16 мая 2025Мир

В США заявили о готовности России взять под контроль еще две области Украины

The Economist: Россия заявила Украине, что готова занять еще две области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе переговоров в Стамбуле российская делегация заявила украинской, что в том случае, если конфликт продолжится, Москва может взять под контроль еще две области — Харьковскую и Сумскую. Об этом сообщил репортер The Economist Оливер Кэролл в социальной сети X со ссылкой на источники.

Кроме того, Россия выдвинула условия касательно установления режима прекращения огня. Как сообщает Кэролл, это возможно только в том случае, если Киев выведет свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. Они продлились два часа. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что эти переговоры ни к чему не привели.

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