Анонсировано проведение Путиным заседания комиссии по военному сотрудничеству

Журналист Зарубин: Путин проведет заседание комиссии по военному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил журналист «России-1» Павел Зарубин в своем Telegram.

В графике Путина на ближайшую неделю также значится совещание с правительством и Советом безопасности России и церемония вручения государственных наград.

«Не исключена региональная поездка», — следует из опубликованных журналистом Зарубиным фрагментов программы телеканала.

Ранее Путин оценил возможности России довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения. В числе важных целей он назвал достижение долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.

