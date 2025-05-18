Путин рассказал об уважении к национальным интересам США

Путин: Россия уважает национальные интересы США и ждет уважения российских

Россия уважает национальные интересы Соединенные Штатов и ждет, чтобы США так же уважали российские. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением», — подчеркнул он.

Аналогичный подход российский лидер ожидает и со стороны США. Россия исходит из этого, указал Владимир Путин.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, согласно информации из Белого дома, он состоится 19 мая.