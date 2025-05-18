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07:02, 19 мая 2025Спорт

Тренер дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Тренер и нутрициолог Ольга Яблокова дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, в пробке можно сделать легкую зарядку. «Сядьте прямо, потянитесь за макушкой вверх. Представляем, что наш нос — это карандаш. И мы начинаем им рисовать восьмерку перед собой в горизонтальном положении. Начинаем с маленькой амплитуды и постепенно увеличиваем ее до максимально комфортной», — рассказала специалист.

После этого тренер рекомендовала расслабить позвоночник. «Нужно сесть прямо, потянуться за макушкой вверх, сделать вдох и на выдохе повернуть грудной отдел в левую сторону. Скручиваться стоит до максимально комфортной амплитуды. Правую руку можно положить на внешнюю сторону левого бедра и помочь ею сделать еще больший разворот. Задержаться в таком положении нужно на несколько дыханий и затем на выдохе вернуться в исходное положение. Снова сделать вдох и на выдохе развернуться в правую сторону», — рассказала она.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Первым советом стал быстрый набор мышечной массы.

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